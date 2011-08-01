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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 08:21 BJT

〔日本股市〕开盘上扬,因美国股指期货上涨提振市场人气

路透东京8月1日电---日本股市日经指数周一开盘上扬,中止三日跌势,因为投资者预测美国议员将就上调该国举债上限达成协议,助力美国股指期货上涨,进而提振市场人气.

日经指数.N225涨0.8%至9,911.30点.东证股价指数.TOPX上扬0.8%至847.67点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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