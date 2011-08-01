〔欧洲个股〕汇控美国分支减半,195家将以10亿美元售予First Niagara

路透纽约7月31日电---汇丰控股(HSBA.L)周日表示,将把表现不佳的美国分支网络砍去近一半,以约10亿美元的价格将其中195家分支出售给First Niagara Financial GroupFNFG.O,同时关闭另外13家.

这笔全现金出售交易涵盖了汇控约470家美国分支中的逾40%,包括纽约州北部183家,以及纽约市郊与康涅狄格州的各6家,同时转手的还包括150亿美元存款、28亿美元贷款及43亿美元所管理的资产.

这笔交易後,First Niagara的规模将显着扩大,分支数量将达约450家,资产与存款规模将分别升至380亿与300亿美元.该行料将剥离部分分支以避免反垄断担忧.交易有望在2012年初完成,正待监管机构批准.

汇控行政总裁欧智华今年5月制定了35亿美元的成本削减计划,拟裁撤零售银行分支并出售资产逾300亿美元的美国信用卡部门.

汇控此前一直被指业务扩张范围太广,对盈利性却不够重视.该行在全球87个市场约有客户9,500万,员工30万人.

汇控约42%业务中资本成本回报率低于11%,该行已表示将退出俄罗斯与波兰市场.

汇控料于周一公布上半年财报.分析师平均预计税前利润为109亿美元,将低于上年同期的111亿美元.(完)