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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 08:20 BJT

〔香港新股〕集装箱出租商中海绿舟启动路演,拟募资2.5亿美元--IFR

路透8月1日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国集装箱出租商--中海绿舟决定8月1日启动香港上市交易路演，计划募集资金2.5亿美元。定价日初步定在8月10日。

是次公司发行6亿新股，占发行後总股本的30%。招商证券(600999.SS)和德银(DBKGn.DE)负责安排是次发行。(完)

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--整理 张喜良; 审校 黄凯

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