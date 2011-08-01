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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 08:25 BJT

〔韩国股市〕开盘上涨,炼油类股反弹且KB金融集团上涨

路透首尔8月1日电---韩国股市周一开盘走高,受美国债务协议接近达成的预期支撑,SK Innovation(096770.KS)等炼油类股在近期下跌後反弹.

KB金融集团(105560.KS)上扬1.5%,周五该集团称第二季扭亏为盈.

0007GMT时,韩国股市综合股价指数(KOSPI).KS11涨1.24%至2,159.56点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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