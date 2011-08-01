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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 08:42 BJT

〔中国保险〕人保集团上半年保费收入增一成,盈利超去年全年--报载

路透上海8月1日电---中国证券报周一报导称,中国人保集团上半年收入1,596.2亿元,其中保费收入1,379.4亿元,同比增长10.9%.集团董事长、总裁吴焰披露,截至6月底,该集团整体盈利已超过了去年全年水平.

他还表示,上半年人保寿险实现了开业以来累计盈亏平衡的历史性突破,集团多元盈利格局更加巩固.

截止6月底,人保集团的总资产突破5,000亿元,同比增加1,810亿元,增长47.7%;管理总资产突破万亿元,同比增长41.9%.

以保费规模计,中国人保目前是仅次于中国人寿的国内第二大保险集团.近期,全国社保基金投资100亿元入股人保集团,成为其战略投资者,将其整体上市步伐大大向前推进了一步.引入社保基金後,人保集团注册资本从306亿元上升到345亿元,净资产从335亿元上升到520亿元,集团资本实力大幅提升.

汤森路透旗下IFR此前援引消息人士的话称,人保集团计划于今年底前在上海及香港上市,集资规模约50-60亿美元.人保集团是在港上市的中国财险(2328.HK)的母公司.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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