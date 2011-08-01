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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 08:50 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月1日(I)

**上海证券报**

--记者从多方获悉,中国国家战略性新兴产业发展"十二五"(2011-2015年)规划已经进入到徵求意见阶段.其中,生物质能预计未来五年发电装机容量将达1,300万千瓦,领衔新能源产业发展增速.

--中国石油和化学工业联合会披露,上半年石化工业产值月增幅超过30%,主要经济指标均创历史最好水平,但下半年增速可能逐步放缓.

--友谊股份(600827.SS)吸收合并百联股份600631.SS重大资产重组事项已获得证监会批文.重组完成後,新友谊将承继友谊股份、百联股份的所有资产与业务,公司资产规模达到360亿元,预计2011年营业利润将超过20亿元.

--浙商金汇信托股份有限公司日前正式开业,成为券商参股信托公司首例,中金公司作为第二大股东持有该公司35%的股份.

**人民日报**

--中国银行业协会发布《中国银行业发展报告(2010—2011)》,报告预计中国银行业今年仍将保持稳健运行态势,利润增速将达到20%左右.

--中央企业分红权激励试点工作日前正式启动,首批试点的两家企业分别为航天恒星和有研稀土.国资委副主任邵宁透露,今後将逐步扩大央企分红权激励的试点范围,待条件成熟後,再适时研究探索股权激励.

**第一财经日报**

--中金所上周五收市後发布通知称,从8月8日起暂停接受沪深300股指期货品种後两个季月合约上的市价指令申报.

--中国保监会日前驳回了神力财险股份有限公司筹建申请,为首次公开发布不许可保险公司筹建的信息.

--中国钢铁工业协会会长朱继民透露,将推出中国铁矿石价格指数,预计于今年年内公布.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/李文科; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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