《中国报摘》--其他报纸重要消息8月1日(I)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**上海证券报**
--记者从多方获悉,中国国家战略性新兴产业发展"十二五"(2011-2015年)规划已经进入到徵求意见阶段.其中,生物质能预计未来五年发电装机容量将达1,300万千瓦,领衔新能源产业发展增速.
--中国石油和化学工业联合会披露,上半年石化工业产值月增幅超过30%,主要经济指标均创历史最好水平,但下半年增速可能逐步放缓.
--友谊股份(600827.SS)吸收合并百联股份600631.SS重大资产重组事项已获得证监会批文.重组完成後,新友谊将承继友谊股份、百联股份的所有资产与业务,公司资产规模达到360亿元,预计2011年营业利润将超过20亿元.
--浙商金汇信托股份有限公司日前正式开业,成为券商参股信托公司首例,中金公司作为第二大股东持有该公司35%的股份.
**人民日报**
--中国银行业协会发布《中国银行业发展报告(2010—2011)》,报告预计中国银行业今年仍将保持稳健运行态势,利润增速将达到20%左右.
--中央企业分红权激励试点工作日前正式启动,首批试点的两家企业分别为航天恒星和有研稀土.国资委副主任邵宁透露,今後将逐步扩大央企分红权激励的试点范围,待条件成熟後,再适时研究探索股权激励.
**第一财经日报**
--中金所上周五收市後发布通知称,从8月8日起暂停接受沪深300股指期货品种後两个季月合约上的市价指令申报.
--中国保监会日前驳回了神力财险股份有限公司筹建申请,为首次公开发布不许可保险公司筹建的信息.
--中国钢铁工业协会会长朱继民透露,将推出中国铁矿石价格指数,预计于今年年内公布.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 周晓峰/李文科; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。