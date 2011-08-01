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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 08:22 BJT

《中国报摘》--金融时报8月1日

* 头版头条:

--浙江小企业融资调查:金融创新为小企业纾困,据浙江省银监局统计,今年1-4月,浙江投向中小企业贷款占全部企业贷款增量的80%,高于全国平均水平22个百分点;其中小企业贷款增量占全部企业贷款增量的45%.

* 其他:

--信托业协会发布数据称,二季度投向房地产领域的资金馀额为6,051,91亿元人民币,比一季度上升24.3%;在信托资金投向中的占比为16.91%.

--截至6月底,人保集团总收入1,596.2亿元,其中保费收入1,379.4亿元,同比则很难故障10.9%,总资产突破5,000亿元,同比增长47.7%管理总资产突破万亿元,同比增长41.9%.

--交通银行首席经济学家连平称,下半年经济"硬着陆"的风险很小,预计三季度经济增速为9.3%,全年经济增长仍将保持在9.5%左右,预计全年居民消费价格指数(CPI)基本可控制在5.2%左右,通胀失控的风险较小.

--中国社科院数量就与技术研究所副所长何德旭称,中小企业融资难题不解决将影响经济发展,中小企业融资难只能依靠结构性政策解决,要发展与小企业相适应的小型金融机构.(完)

--整理 李文科; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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