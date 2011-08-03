《特别报导》中国银行业跳动的心脏:神秘的数据中心

* 中国银行业普遍建起了现代化的数据中心

* 为遍布全国的交易提供统一清算

* 保障金融安全的灾害备份在积极推进

* 数据挖掘带来金融新空间,并决定未来业务模式发展方向

* 主机市场IBM一家独大

* 支付宝的壮大带给银行业的启示

作者 毕晓雯/赵红梅

路透上海8月3日电---外墙上安装着最先进的红外线电子防盗系统,入口处需通过严格安检,每一道门都配备人脸、指纹或密码识别系统,表情沉静的职员密切监控着电子屏上快速滚动的信息...

这并不是好莱坞大片中的某个重要保密机构,而是不为常人所见的中国银行业的"心脏"--数据中心.一块硕大的电子屏上,全国网点营业状况的中国地图,每一笔快速滚动的交易,不同省市随时变化着的成交量柱状图,异常交易的报警讯号....这几乎是中国银行业数据中心核心区域的代表图画.

神秘、低调、不为人知,是银行数据中心一向的特征,即便是银行内部工作人员也不见得有机会领略其真容.但不管是通过ATM自动存取款机转账,在网上完成水费电费的缴款,还是农民不再坐着"突突"的拖拉机奔波七八十公里取一点点现金,背後都有数据中心跳动的脉搏.

"如果总行是银行经营的大脑,数据中心就是银行经营的心脏.只有一颗安全、健康跳动的心脏,经营才能搞得好."中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)董事长项俊波如是说.

"心脏",这一定义准确无误地诠释出银行数据中心的重要性.一家银行IT信息技术的架构往往决定着未来的业务模式,进而影响发展空间.只不过这一切还鲜为人知.

"很难拿出来SHOW给大家看.一家银行的业务经营得好,就象身体很棒的一个人,更多是外表的体现,不可能亮出心脏,让你看到左心房、右心室."交通银行(601328.SS)3288.HK数据中心总经理高军称."我们最最关心的,还是安全问题.可不敢出问题,哪怕只有一秒钟,我们全球的交易都会受影响."他说.

是的,这一秒的数据差错,都有可能让一个储户的上亿资金不翼而飞,也可能让一个穷光蛋一"秒"暴富,让一个银行在某个区域甚至全国的经营陷入混乱.

在历年的银行业绩分析师会议上,各家银行在IT信息技术上的投资额往往是分析师们最关心的问题之一.据计世资讯(CCW Research)报告,2010年中国银行业仍是全球金融业IT投入的主力军,全年投资额327.6亿元,其中国有银行占据过半.

几乎垄断全球金融业数据清算计算机市场的国际商业机器(IBM)(IBM.N)总裁在参观完农业银行的核心机房後陷入了沉思,望着农行拥有的全球仅有的9台S系列大型计算机之一,他称,"全球的大银行将会感受到来自中国的压力了."

银行的数据大集中已是必不可挡的趋势,目前大部分国内银行已完成这项工作.其中交通银行还将全球数据集中至一个数据中心,实现了全球范围内的集中清算.

在采访现场,交行数据中心大屏幕上最醒目的,是位于中央的蓝绿两种颜色的柱状图,显示了全行当前同时在进行的交易,此时的数据正显示主机的核心交易瞬间是547笔,信用卡交易是283.5笔;右下角快速滚动的是发生在交行POS机上的跨行交易;紧邻其右的,则是国外卡在交行POS机上的使用.

全球市值最大的银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)不仅率先实现了数据大集中,也实现了信贷系统数据的大集中.路透曾经专访工行董事长姜建清,他在带领记者参观信贷数据系统时颇为兴奋,"工行遍布全球的信贷,每一笔都能在这台电脑里都能看到,对管理的提升作用明显",他说.

五家国有商业银行,目前都将上海设为数据中心的建设地之一.起步最晚的农行,凭借後发优势,在上海的外高桥保税区建成了号称亚洲最大的数据中心,投资超过50亿元人民币.中心的建筑美仑美奂, 数座现代化的大楼围成一座四合院,中心空地则是小桥流水, 锦鲤游弋, 景色怡人.

若不是穿行楼里必须要求不能携带手袋,必须要通过不同的人像识别、指纹识别系统,可能真会把"中心"当公园了.

"一座美丽的监狱."一名农行的工作人员笑称,"要24小时全天候监控全行的交易数据运行,丝毫问题都不能出,压力很大,这样的环境,有利于减压."

而最早在上海建立数据中心的交行,建在张江高科技园区的一幢小楼则颇显质朴.紧邻其边,则是同样格局的技术研发中心.据交行高管介绍, 两幢楼下还有一条秘密的地下通道,一旦有什麽紧急情况发生,工作人员则可迅速在第一时间相互到达,形成支援.该行另外还在70公里外的上海漕河泾及湖北武汉,分别设立了数据备份中心和灾害备份中心.

**金融安全的重要核心**

2008年7月19日零时,来自银监会、央行等监管部门的高官齐聚上海张江的交行数据中心,紧张地盯着大屏幕,此时此刻,屏幕上显示的所有交易数据还是来自张江数据中心.但几分钟後,将会切换到70公里以外的漕河泾备份中心.

这是中国政府为成功举办奥运会,确保突发事件下仍能提供安全金融服务的一次演练,也是中国银行业首次进行数据切换後并实时投入运行的演练.能不能成功,会不会因数据丢失引起交易混乱,谁也不敢打包票.

"倒计时开始,5、4、3、2、1, 切入!"现场总指挥一声令下,所有人都屏住呼吸.数据切换到另一个备份中心并不神奇,此前其他银行也做过,但其他银行做此项切入都在非交易时段,并非像交行一样是切换後并保持营业.

据当时在现场的高军介绍,切换後大约半个多小时,漕河泾备份中心就显示交易一切正常.但这还不算完,根据演练计划,运行两天后,数据清算又从漕河泾备份中心成功切换回到张江数据中心.

这次演练,不仅是交通银行提升风险防范水平的一次演练,也是中国监管层在全国布署的金融安全的大布局.银监会去年颁发了有关商业银行数据中心监管指引,明确商业银行要对全行业务、客户和管理等重要信息进行集中存储、处理和维护,具备专用场所.

同时,还要求银行必须建立两个灾备中心.一个同城模式的灾备中心须与生产中心位于同一地理区域,一般距离数十公里,可防范火灾、建筑物破坏、电力或通信系统中断等事件;另一个异地模式则指灾备中心与生产中心处于不同地理区域,一般距离在数百公里以上,不会同时面临同类区域性灾难风险,如地震、台风和洪水等.

在这一监管政策下,各行纷纷开始行动.目前,工商银行除北京和上海南北两个数据中心外,紧挨着农行数据中心,其正建设上海灾备中心;农业银行也将在上海建设其另一个同城的灾备中心;而据中国银行(3988.HK)(601988.SS)在上市时的招股说明说,其宣布将把境内六个数据中心合并一个,并保证一个数据备份中心.

建设银行(0939.HK)(601939.SS)在武汉总投资20亿的灾备中心将于今年年底完工;北京银行(601169.SS)已决定斥资1.4亿元在西安建设异地灾备中心和软件开发中心;农发行"两地三中心"系统也已投产运行.

"就是因为这个距离70公里的成功切换,交行已在美国对这项数据申请全球范围内的专利."交行副行长侯维栋介绍,"此前国际上成功切换并实时运营的也只有30公里的范围."

**数据大集中的"马拉松"**

自1999年起,中国各大银行就已开始开展数据大集中的马拉松.目前为止,国有大型和股份制商业银行及一些区域性银行都基本完成了上述工作.不少银行又开始走向"应用的集中",并对核心业务系统进行整合升级.

所谓"数据大集中",即将分布在各个分支机构和营业网点的业务及相关的数据实现集中和整合,并通过对数据深层次的挖掘,对银行的客户数据、业务数据进行系统分析和评价,以提高银行的管理水平和工作效率.

交通银行在张江高科技园区建成的数据中心已完成全球分支机构的数据大集中,而且为交银金融控股集团旗下拥有的七家子公司实现了数据大集中,涉及基金、信托、保险、金融租赁等领域.

"大统一实现了集约化,也必然带成本的下降,从而实现了成本优势."高军称.

在数据集中处理模式下,银行可达到集中管理、分散经营的要求,还能加强金融风险的防范,进一步提高资金的流动性和资金营运的效率,有效改善商业银行的管理机制.

工商银行是在大型国有银行中率先实现大集中的银行,而以业务量分散、业务笔数多着称的农业银行也已在2006年实现了数据大集中.

"大量的技术代替了人力,从而也降低了成本."高军还表示,交行人少在于系统的自动化功能相对完备.许多操作实现了自动化, 可自我优化."人多,犯错的机率也大.较少的人力降低了误操作的可能性."

据他介绍,目前该行每天启动运行的程序就要达1.5万个以上, 其中9,000多个程序是国内行用的,而6,000多个国外行用的,如果单靠人来做,两个小时也做不完.

农行数据中心副总经理娄吉安也表示,数据集中後,各分支行的存贷款、同业拆借、不良资产等业务数据会时时监测和跟踪,尤其是对异常数据的变动及时检查,可防范和化解潜在风险.

交行信息技术管理部总经理麻德琼则介绍称,该行不仅实现了实时监控,还在这套系统上增加了"探针"系统,从而可以主动自动击各点运营网点的系统,发现问题并预警."这一技术使得数据信息中心有时比具体的网点人员都要早知道哪里出问题了."

从国内外银行的集中模式看,大集中主要有多中心、双中心和一个中心三种模式.而国内银行,如一些中小商业银行都是全国一个数据中心;国有商业银行则不尽相同,工行是集中到南北两大中心,中行集中到多个中心,农行则已建成一个大中心.不少银行也正在筹建同城灾难备份中心.

**从海量数据中挖"金子"**

以前,查不到数据是因为数据太少,而今天,查不到数据是因为数据太多.数据大集中後,银行的数据空前丰富,如何挖出其中的"金子",采用更加开放、主动、以客户为中心的手段来提高赢利,便成为各行最关心的问题.

如果说银行的系统由早年的信息"水泥路"(简单的账户为中心支持传统柜台业务)发展至高速公路(统一账务合算、资金汇划清算、24小时业务处理),那再发展到支持经营管理、分析决策及金融产品创新为一体的过程无疑是更大的挑战.

高军称,等新一代核心系统上线後, 能真正实现银行从账户到客户的思路转变.