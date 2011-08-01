《中国债券市场每日交易备忘》--8月1日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国财政部代理发行226.6亿元人民币三年期地方政府债9:50-10:30招标
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二、新债上市:
张家口通泰控股集团18亿元七年期固息债1180130,票面利率6.90%
江苏金桥盐化集团5亿元一年期短期融资券1181340,票面利率7.04%
上海电气总公司30亿元一年期短融1181341,票面利率5.64%
潍柴动力(000338.SZ)(2338.HK)14亿元五年期中期票据1182211,票面利率5.65%
江苏中小企业2.5亿元三年期浮息(一年定存基准)集合票据1183010,基本利差3.10%
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三、缴款:
财政部280亿元20年期固息续发国债110010,发行价格96.80元
财政部40亿元一年期固息储蓄国债111710,票面利率3.85%
财政部100亿元三年期固息储蓄国债111711,票面利率5.58%
财政部60亿元五年期固息储蓄国债111712,票面利率6.15%
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四、还本付息:
山西国际能源集团公司8亿元一年期短期融资券1081246到期兑付,票面利率3.28%
铁道部100亿元一年期短融1081247到期兑付,票面利率2.59%
宁波港(601018.SS)15亿元一年期短融1081248到期兑付,票面利率2.85%
鄂尔多斯(600295.SS)6亿元一年期短融1081249到期兑付,票面利率3.40%
江西高速公路投资公司15亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债078035付息,票面利率5.49%
财政部260亿元七年期固息国债090017付息,票面利率3.15%
农业发展银行180亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债090411付息,基本利差0.25%
中国人民银行850亿元三年期央行票据1001065付息,票面利率2.65%
国家开发银行300亿元五年期固息金融债100220付息,票面利率3.06%
北京经济技术投资开发公司5亿元三年期中期票据1082127付息,票面利率3.80%
财政部240亿元20年期固息国债010007付息,票面利率4.26%
山东鲁能集团10亿元15年期固息债068035付息,票面利率4.40%
上海城市建设12亿元15年期固息债078036付息,票面利率5.48%
深高速(0548.HK)(600548.SS)8亿元15年期固息债078037付息,票面利率5.50%
上虞水处理发展公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980122付息,票面利率6.80%
包钢股份(600010.SS)10亿元五年期中票0982107付息,票面利率4.95%
华天酒店(000428.SZ)2亿元一年期浮息(半年定存基准)短融1181045付息,基本利差2.90%
长江电力(600900.SS)30亿元30年期固息债038006付息,票面利率4.86%
冀东水泥(000401.SZ)6亿元10年期固息债078038付息,票面利率5.49%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--国家信息中心首席经济师范剑平表示,中国经济减速在三、四季度会更加明显,未来控物价
要考虑将经济放缓维持在可承受范围内.下一步货币政策要降低操作频率,防止超调.
--蓬勃发展的中国黄金市场对外开放力度正加大.汇丰银行(0005.HK)中国公司上周五宣布,
其已获上海期货交易所批准成为会员,并成为内地首家可以参与国内黄金期货交易的外资银行.
[ID:nCT0471335]
--中国国家统计局8/9发布7月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年6月7.1%)
7月居民消费价格指数(CPI) (2011年6月6.4%)
1-7月固定资产投资 (2011年1-6月25.6%)
7月社会消费品零售总额 (2011年6月17.7%)
7月工业增加值 (2011年6月15.1%)
中国海关8/10公布7月进出口贸易数据
==============================================================================(完)
--整理 曹巍浩; 审校 冉莹/边竞
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。