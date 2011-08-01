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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 09:12 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月1日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国财政部代理发行226.6亿元人民币三年期地方政府债9:50-10:30招标

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二、新债上市:

张家口通泰控股集团18亿元七年期固息债1180130,票面利率6.90%

江苏金桥盐化集团5亿元一年期短期融资券1181340,票面利率7.04%

上海电气总公司30亿元一年期短融1181341,票面利率5.64%

潍柴动力(000338.SZ)(2338.HK)14亿元五年期中期票据1182211,票面利率5.65%

江苏中小企业2.5亿元三年期浮息(一年定存基准)集合票据1183010,基本利差3.10%

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三、缴款:

财政部280亿元20年期固息续发国债110010,发行价格96.80元

财政部40亿元一年期固息储蓄国债111710,票面利率3.85%

财政部100亿元三年期固息储蓄国债111711,票面利率5.58%

财政部60亿元五年期固息储蓄国债111712,票面利率6.15%

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四、还本付息:

山西国际能源集团公司8亿元一年期短期融资券1081246到期兑付,票面利率3.28%

铁道部100亿元一年期短融1081247到期兑付,票面利率2.59%

宁波港(601018.SS)15亿元一年期短融1081248到期兑付,票面利率2.85%

鄂尔多斯(600295.SS)6亿元一年期短融1081249到期兑付,票面利率3.40%

江西高速公路投资公司15亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债078035付息,票面利率5.49%

财政部260亿元七年期固息国债090017付息,票面利率3.15%

农业发展银行180亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债090411付息,基本利差0.25%

中国人民银行850亿元三年期央行票据1001065付息,票面利率2.65%

国家开发银行300亿元五年期固息金融债100220付息,票面利率3.06%

北京经济技术投资开发公司5亿元三年期中期票据1082127付息,票面利率3.80%

财政部240亿元20年期固息国债010007付息,票面利率4.26%

山东鲁能集团10亿元15年期固息债068035付息,票面利率4.40%

上海城市建设12亿元15年期固息债078036付息,票面利率5.48%

深高速(0548.HK)(600548.SS)8亿元15年期固息债078037付息,票面利率5.50%

上虞水处理发展公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980122付息,票面利率6.80%

包钢股份(600010.SS)10亿元五年期中票0982107付息,票面利率4.95%

华天酒店(000428.SZ)2亿元一年期浮息(半年定存基准)短融1181045付息,基本利差2.90%

长江电力(600900.SS)30亿元30年期固息债038006付息,票面利率4.86%

冀东水泥(000401.SZ)6亿元10年期固息债078038付息,票面利率5.49%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--国家信息中心首席经济师范剑平表示,中国经济减速在三、四季度会更加明显,未来控物价

要考虑将经济放缓维持在可承受范围内.下一步货币政策要降低操作频率,防止超调.

--蓬勃发展的中国黄金市场对外开放力度正加大.汇丰银行(0005.HK)中国公司上周五宣布,

其已获上海期货交易所批准成为会员,并成为内地首家可以参与国内黄金期货交易的外资银行.

[ID:nCT0471335]

--中国国家统计局8/9发布7月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年6月7.1%)

7月居民消费价格指数(CPI) (2011年6月6.4%)

1-7月固定资产投资 (2011年1-6月25.6%)

7月社会消费品零售总额 (2011年6月17.7%)

7月工业增加值 (2011年6月15.1%)

中国海关8/10公布7月进出口贸易数据

==============================================================================(完)

--整理 曹巍浩; 审校 冉莹/边竞

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