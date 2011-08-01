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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 08:44 BJT

〔美国政经〕总统奥巴马将在美国东部时间8:40PM发表声明--白宫

路透华盛顿7月31日电---白宫称,美国总统奥巴马将在美国东部时间8:40PM(0040GMT)发表声明,有迹象显示接近达成上调美国举债上限的协议.(完)

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