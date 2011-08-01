〔加拿大数据〕恶劣天气等导致5月GDP意外下滑0.3%,秋季升息前景转淡

路透渥太华7月29日电---加拿大经济在5月意外萎缩,因天气恶劣、加元走强且美国需求疲弱均带来打击.这令外界对加拿大央行于秋季升息的预期降低.

加拿大政府周五公布,5月国内生产总值(GDP)较前月下滑0.3%,为2009年5月萎缩0.3%以来的最大降幅.

市场分析师原先平均预期5月GDP较4月上升0.1%.经济意外收缩,说明加拿大央行难以实现对第二季经济增幅的预期,并降低了央行在秋季升息可能性.

"我认为就凭最近出炉的通胀和经济增长这样的数据,(加拿大央行)不会在秋季升息,更不用说全球债务状况带来的影响了."Scotia Capital分析师Derek Holt在研究报告中写道.

分析师表示,疲弱的5月经济增长报告意味着,第二季经济年化增长率不太可能达到加拿大央行预估的1.5%,一位分析师预计仅为0.5%,另一位认为可达到1.3%.这些预估均远低于第一季时的3.9%.(完)