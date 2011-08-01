〔加拿大数据〕恶劣天气等导致5月GDP意外下滑0.3%,秋季升息前景转淡

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透渥太华7月29日电---加拿大经济在5月意外萎缩,因天气恶劣、加元走强且美国需求疲弱均带来打击.这令外界对加拿大央行于秋季升息的预期降低.
加拿大政府周五公布,5月国内生产总值(GDP)较前月下滑0.3%,为2009年5月萎缩0.3%以来的最大降幅.
市场分析师原先平均预期5月GDP较4月上升0.1%.经济意外收缩,说明加拿大央行难以实现对第二季经济增幅的预期,并降低了央行在秋季升息可能性.
"我认为就凭最近出炉的通胀和经济增长这样的数据,(加拿大央行)不会在秋季升息,更不用说全球债务状况带来的影响了."Scotia Capital分析师Derek Holt在研究报告中写道.
分析师表示,疲弱的5月经济增长报告意味着,第二季经济年化增长率不太可能达到加拿大央行预估的1.5%,一位分析师预计仅为0.5%,另一位认为可达到1.3%.这些预估均远低于第一季时的3.9%.(完)
--编译 徐文焰;审校 高琦
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类