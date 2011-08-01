〔澳洲数据〕7月TD-MI基础通胀指标较前月上升0.2%,较上年同期升2.1%

路透悉8月1日电---澳洲一项民间通胀指标显示,通胀压力上升,是支持澳洲央行最早在本周升息的又一个证据.

多伦多道明证券(TD Securities)/墨尔本研究所(MI)的7月通胀指标较前月上升0.3%,6月为持平;7月较上年同期上升3.2%,又重新高于澳洲央行2-3%的长期通胀目标,6月时为增加2.9%.

7月TD-MI基础通胀指标截尾均值(trimmed mean)上升0.2%,较上年同期增加2.1%.