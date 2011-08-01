〔美国政经〕两党债务方案将在周一宣布--参议院民主党领袖里德

路透华盛顿7月31日电---美国参议院民主党领袖里德周日表示,一项调高债务上限的两党方案将在周一向民主党与共和党宣布.

"两党与参众两院的领袖明天将向小组会议陈述这份协议."里德称.

"协议的通过需同时得到参众两院的两党人士支持.任何一党或一院都无法单独完成."(完)