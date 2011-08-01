《中国已公布新股发行上市日程表》--8月1日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
8/1 沪 方正证券 780901 150,000 3.70-3.90 18.50-19.50 平安证券 8/4 中信证券
8/1 沪 林洋电子 780222 7,500 15.00-18.00 26.52-31.82 广发证券 8/4
8/1 深 金 信 诺 300252 2,700 16.20 32.73 中航证券 8/4
8/2 深 舜天船舶 002608 *3,700 *22.11 *15.68 国信证券 8/5
8/3 深 捷顺科技 002609 不超过3,000 -- -- 招商证券 8/8
8/4 沪 旗滨集团 -- 不超过16,800 -- -- 建银证券 8/9
8/5 深 卫宁软件 300253 不超过1,350 -- -- 招商证券 8/10
8/5 沪 宁波建工 -- 不超过10,000 -- -- 建银证券 8/10
8/8 深 仟源制药 300254 不超过3,380 -- -- 中原证券 8/11
8/8 深 常山药业 300255 不超过2,700 -- -- 兴业证券 8/11
8/8 深 星星科技 300256 不超过2,500 -- -- 国信证券 8/11
8/9 深 开山股份 300257 不超过3,600 -- -- 中信证券 8/12
8/9 沪 江河幕墙 -- 不超过11,000 -- -- 平安证券 8/12
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
-- 深 依 米 康 300249 -- 17.50 44.87 海际大和
-- 深 初灵信息 300250 -- 25.00 32.89 国信证券
-- 深 光线传媒 300251 -- 52.50 61.05 中信建投
-- 深 姚记扑克 002605 -- 21.00 31.34 海通证券
-- 深 大连电瓷 002606 -- 17.00 38.64 渤海证券 8/2
-- 深 亚夏汽车 002607 -- 22.35 26.61 平安证券 8/3
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。