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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 08:45 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--8月1日

新股申购：

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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

8/1 沪 方正证券 780901 150,000 3.70-3.90 18.50-19.50 平安证券 8/4 中信证券

8/1 沪 林洋电子 780222 7,500 15.00-18.00 26.52-31.82 广发证券 8/4

8/1 深 金 信 诺 300252 2,700 16.20 32.73 中航证券 8/4

8/2 深 舜天船舶 002608 *3,700 *22.11 *15.68 国信证券 8/5

8/3 深 捷顺科技 002609 不超过3,000 -- -- 招商证券 8/8

8/4 沪 旗滨集团 -- 不超过16,800 -- -- 建银证券 8/9

8/5 深 卫宁软件 300253 不超过1,350 -- -- 招商证券 8/10

8/5 沪 宁波建工 -- 不超过10,000 -- -- 建银证券 8/10

8/8 深 仟源制药 300254 不超过3,380 -- -- 中原证券 8/11

8/8 深 常山药业 300255 不超过2,700 -- -- 兴业证券 8/11

8/8 深 星星科技 300256 不超过2,500 -- -- 国信证券 8/11

8/9 深 开山股份 300257 不超过3,600 -- -- 中信证券 8/12

8/9 沪 江河幕墙 -- 不超过11,000 -- -- 平安证券 8/12

新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

-- 深 依 米 康 300249 -- 17.50 44.87 海际大和

-- 深 初灵信息 300250 -- 25.00 32.89 国信证券

-- 深 光线传媒 300251 -- 52.50 61.05 中信建投

-- 深 姚记扑克 002605 -- 21.00 31.34 海通证券

-- 深 大连电瓷 002606 -- 17.00 38.64 渤海证券 8/2

-- 深 亚夏汽车 002607 -- 22.35 26.61 平安证券 8/3

注: 1. 本表包括新股发行及上市.

2. *代表新增内容(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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