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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 08:55 BJT

〔美国政经〕美国总统奥巴马称两党已就减赤达成协议

路透华盛顿7月31日电---美国总统奥巴马宣布,民主党和共和党已经就减赤达成协议,这将使美国避免违约.

奥巴马说,根据协议未来10年将减赤约1万亿(兆)美元.(完)

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