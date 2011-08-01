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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 08:59 BJT

〔东京汇市〕澳元/美元削减涨幅,此前奥巴马称美国达成债务协议

路透悉尼8月1日电---澳元兑美元周一削减涨幅,此前美国总统奥巴马称,两党已就减赤和避免债务违约达成协议.

奥巴马言论一出,澳元兑美元AUD=D4从1.1054美元的盘中高位下滑约30个跳动点至1.1028美元,最新报1.1036美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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