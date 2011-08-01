〔东京汇市〕澳元/美元削减涨幅,此前奥巴马称美国达成债务协议

路透悉尼8月1日电---澳元兑美元周一削减涨幅,此前美国总统奥巴马称,两党已就减赤和避免债务违约达成协议.

奥巴马言论一出,澳元兑美元AUD=D4从1.1054美元的盘中高位下滑约30个跳动点至1.1028美元,最新报1.1036美元.(完)