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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 09:05 BJT

〔中国汽车〕1,700余辆进口道奇酷威汽车今日起召回,因存安全隐患

路透北京8月1日电---中国国家质检总局上周五通报,因防盗模块缺陷,克莱斯勒集团有限责任公司将从8月1日起,召回部分2010年款进口道奇酷威(Dodge JCUV)汽车,在中国大陆地区共涉及1,708辆.

质检总局网站刊登的新闻稿称,此次召回原因是由于防盗模块某批次制造过程中产生偏差,在车辆行驶在颠簸路面或者由于驾驶者的误操作,可能导致在行驶中点火钥匙从"运行"位置转到"关闭"的位置,可能导致发动机熄火,车辆失去控制.

克莱斯勒集团有限责任公司将检查所有可能存在该隐患的车辆,并为消费者免费更换相关部件.(完)

--发稿 沈燕; 审校 曾祥进

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