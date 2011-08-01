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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 09:20 BJT

〔美国政经〕协议将在未来10年削减9,170亿美元支出--众议院议长贝纳

路透华盛顿7月31日电---美国众议院议长贝纳(John Boehner)称,周日达成的债务协议将在10年内削减9,170亿美元支出,并委派一个小组,负责找出进一步减支至少1.5万亿(兆)美元的方法.

贝纳称,这个联合小组必需在11月23日前向国会提交研究结果,并由参众两院在12月23日前投票表决.(完)

--编译 程琳;审校 隋芬

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