《美国FED焦点》经济疲态并不足以引发QE3,通胀将为重要考量

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
记者 Ann Saphir; 编译 侯向明/李春喜/杜明霞
路透芝加哥7月29日电---美国经济增长虽然乏力,但不足以促使美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克要求实施新一轮的货币激励措施.
但如果美国债务僵局无法破冰或者通胀回落,倒是有可能导致美联储采取行动.
周五数据显示,第一季美国经济修正後环比年率仅增长0.4%,第二季环比年率为增长1.3%,亦令人失望.[ID:nCN1865447]
不过,美联储官员预计当前季度经济增长将大幅加速,且美联储不太可能考虑推出第三轮量化宽松政策(QE3),除非加速成长的情况并未实现.
即便如此,亚特兰大联储总裁洛克哈特周五亦称,推出新一轮宽松举措的门槛"非常高".[ID:nCN1865749]
而最重要的原因就是不断上升的通胀,美联储官员和经济学家表示.
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类