《美国FED焦点》经济疲态并不足以引发QE3,通胀将为重要考量

记者 Ann Saphir; 编译 侯向明/李春喜/杜明霞

路透芝加哥7月29日电---美国经济增长虽然乏力,但不足以促使美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克要求实施新一轮的货币激励措施.

但如果美国债务僵局无法破冰或者通胀回落,倒是有可能导致美联储采取行动.

周五数据显示,第一季美国经济修正後环比年率仅增长0.4%,第二季环比年率为增长1.3%,亦令人失望.[ID:nCN1865447]

不过,美联储官员预计当前季度经济增长将大幅加速,且美联储不太可能考虑推出第三轮量化宽松政策(QE3),除非加速成长的情况并未实现.

即便如此,亚特兰大联储总裁洛克哈特周五亦称,推出新一轮宽松举措的门槛"非常高".[ID:nCN1865749]

而最重要的原因就是不断上升的通胀,美联储官员和经济学家表示.