〔新债招标〕中国三年期地方债中标利率升至4.07%--业内人士

路透上海8月1日电---业内人士周一透露,中国财政部上午代理招标的226.6亿元人民币三年期固息地方政府债,中标利率为4.07%,较上次走升14个基点(bp).

该期债为今年第三期地方政府债,按年付息,合并发行、合并托管上市交易.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.

该期债8月2日开始发行并计息,8月4日发行结束,8月8日起上市交易.

财政部此前公告称,8月初将代理招标发行安徽等七省市地方政府债券,总额446.6亿元,期限分为三年和五年.除8月1日外,财政部还将于8月8日代理招标发行220亿元地方债,期限五年.[ID:nCN1137978]

财政部7月11日代理招标了今年首批两期地方政府债券,因地方政府债务忧虑升温,中标利率不仅远高于市场预期,其中的三年期品种甚至未能招满,中标利率3.93%.[ID:nCN1830011]

中国政府自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元.(完)