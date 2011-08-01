〔美国政经〕债务协议将在未来10年节省支出9,170亿美--众议院议长

路透华盛顿7月31日电---美国众议院议长贝纳(John Boehner)表示,美国周日敲定的债务协议将在未来10年削减支出9,170亿美元,并设置一任务小组寻求至少再节省1.5万亿(兆)美元.

贝纳在准备向其共和党同僚通话的讲稿中称,联合委员会必须在11月23日前向国会提交调查结果;12月23日前需在众议院和参议院进行最终投票.(完)