《中国股市盘前看点》--8月1日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--中国公布7月官方制造业采购经理人指数(PMI)和汇丰PMI指数
--欧元区、意大利、法国、德国和英国都将发布7月制造业采购经理人指数(PMI),欧元区并公布失业率.
--美国7月供应管理协会(ISM)制造业指数.
**宏观经济及政策面**
--国家信息中心首席经济师范剑平表示,中国经济减速在三、四季度会更加明显,未来控物价要考虑将经济放缓维持在可承受范围内.下一步货币政策要降低操作频率,防止超调.
--中国宏观经济学会秘书长王建称,经济增长放缓趋势已经确立.中国经济从今年起将进入连续三年的下行期,今年经济增速会在9%,明年可能降到8%,後年降到7%甚至更低.而紧货币治不了当前通胀,反而会压低经济增长,反通胀还需财政政策发力.
**重点行业和公司**
--苏宁电器(002024.SZ)上周五晚刊登业绩快报,上半年实现净利24.74亿元,同比增长25.35%.[nCT0471291]
--中国电力供需形势不容乐观,中电联报告指出,预测下半年全国电力供需形势总体偏紧,部分地区并存在时段性电力紧张,全年全社会用电量或同比增12%左右;预计煤价将维持高位并存较大上涨风险. [nCN1865369]
--权威人士透露,煤化工"十二五"(2011-2015年)规划目前正在紧张制订中,年内将择机出台.按照规划提出的原则,未来五年现代煤化工发展将由此前定调的"适度"发展改为"谨慎"发展.
--中国银行业协会近日发布中国银行业发展报告(2010-2011)称,今年世界经济将继续缓慢复苏,风险因素和不确定性犹在.银行业利润增长的动力趋缓,增速或将达约20%,较去年34.5%的增速放缓.[nCN1865917]
--战略性新兴产业十二五规划已进入到徵求意见阶段,其中太阳能和生物质发电装机容量目标较为确定,即未来五年分别达到1,000万千瓦以上和1,300万千瓦.
**海外动向**
---美国股市上周五收跌,当周录得一年来最大周度跌幅,在美国丧失借款能力前,民主和共和两党领袖就上调债务上限达成交易的时间所剩无几.道琼工业指数.DJI收跌96.87点,或0.79%,报12,143.24点[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC短期可能在2,700点附近弱势震荡.(完)
--整理 林琦; 审校 张喜良
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。