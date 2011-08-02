《中国股市盘前看点》--8月2日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国6月个人所得/支出/个人消费支出(PCE)物价指数(1230)

--英国建筑业7月PMI(0830).

--欧元区6月生产者物价指数(PPI)(0900).

**宏观经济及政策面**

--瑞穗证券大中华区首席经济学家沈建光称,下半年央行或选择抗通胀效果更明显的价格型工具,避免紧缩政策对经济增长的较大负面影响.预期央行在今年年末前至少还会加息和上调存款准备金率各一次,下次加息的时间窗口或在8月份.

**重点行业和公司**

--兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)周一晚间发布公告称,以约14.29亿元人民币收购位于澳大利亚的新泰克控股公司和新泰克II控股公司100%股权.[nCH0071083]

---青岛海尔(600690.SS)周二公告称,其控股子公司海尔电器(1169.HK)将向凯雷集团[CYL.UL]管理的Carlyle Asia Partners III之子公司发行本金为10.67亿港元的可换股债券及4,000万份认股证.[nCN1868939]

--新华社周一晚间报导,包括国航(601111.SS)(0753.HK),南航(1055.HK)(600029.SS)在内多家国内航空公司纷纷宣布,将自8月2日零时起(出票日期)上调800公里以上航线燃油附加费.[nCN1868901]

--中国工程机械行业"十二五"(2011-2015年)发展规划已正式发布.预测到2015年,国内工程机械行业的销售收入和出口额均比2010年翻一番以上.

--阿根廷当地日报La Nacion周一报导称,中国工商银行(601398.SS)接近收购南非标准银行阿根廷分行,最高出价可达8亿美元.[nCN1868057]

--中国房地产调控政策或于月内再次加码.中国证券报周二报导称,监管部门已经着手调查部分二三线城市和中小城市房价快速上涨的原因,并据此草拟新一轮限购城市的名单,极有可能于8月份公布.[nCN1868989]

**海外动向**

--美国众议院周一在最後时刻通过调高美国举债上限的议案,为避免可能出现的灾难性美国债务违约扫清了最大的障碍.[nCN1868851]而美国参议院民主党领袖里德(Harry Reid)周一表示,参议院将在周二1600GMT对美国举债上限议案进行投票.[nCN1868837]

--美国股市周一连续第六日收跌,美国政府通过债务协议以避免违约的时间所剩无几,且经济显示出成长停滞的进一步迹象.道琼工业指数.DJI收跌10.75点,或0.09%,报12,132.49点[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC短期可能在2,700点附近弱势震荡.(完)