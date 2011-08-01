〔香港个股〕富士康三年内将用100万机器人代替工人,目前仅1万--报载

路透上海8月1日电---随着中国劳动力成本的提高,制造业使用工业机器人代替人力的趋势已现端倪.第一财经日报周一报导,全球最大手机代工生产商--富士康国际(2038.HK)三年计划引入100万台工业机器人,目前使用规模仅1万台.

报导引述富士康董事长郭台铭近日表示,目前富士康有1万台机器人,明年将达到30万台,三年後机器人的使用规模将达到100万台.未来富士康将增加生产线上的机器人数量,以完成简单重复的工作.公司计划在焊接、组装、搬运、喷漆、检测等生产现场引入机器人工作站.

富士康是中国最大的电子代工企业.目前富士康的员工总人数已经接近120万人,其中大陆员工超过100万人,仅深圳就超过40万.

报导称,富士康已专门成立自动化机器人产品处(AR),该产品处主要致力于设计制造与应用机器人生产所必需的控制器、减速器、伺服马达、感应器等关键零组件,开发制造各类型的机器人,扩大应用至精密加工﹑液晶显示屏(LCD)等生产领域。

报导亦指出,在电子产品的生产流程中,工业机器人只能在部分环节取代人力.一位从富士康离职不到一年的制造主管表示,在富士康主营的手机代工业务,机器人主要应用领域还是在前端的高精度贴片和後端的装配、搬运环节,在绝大部分中间制造环节,还是必须用人工.

报导还引述人力资源和社会保障部劳动科学研究所劳动力市场研究室主任张丽宾称,类似富士康使用机器人这样的事件,对中国劳动力市场的影响是复杂的、综合性的.从短期看未必会形成突出的替代效应,从长期看则是正面的.

张丽宾指出,首先,从局部来说,确实会对部分劳动力产生替代效果.可能是简单劳动力,而且正是现在供应短缺的那一部分,因此不会造成很大的失业,反而正好可以解决局部劳动力供给不足的问题;其次,从长远来看,机器替代人有利于提高劳动生产率,使单位劳动创造的价值更高,最终会有利于就业的扩大.(完)