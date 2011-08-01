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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 09:19 BJT

〔美国政经〕众议院议长贝纳称,希望尽快就债务协议进行投票

路透华盛顿7月31日电---美国众议院议长贝纳周日对共和党人士称,他将力争提出一份债务上限协议并就其尽快投票,就算协议并不完美.

"我希望尽快拟出协议并敲定."贝纳办公室发表的其发布会讲话称,"这不是最完美的协议.但它显示了我们在讨论中作出的重大调整."(完)

--编译 隋芬;审校 吴云凌

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