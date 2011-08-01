《欧美金融市场假期一览表》--8月1日-12月31日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
欧洲和美国金融市场假期如下:
8月 1日(周一)--加拿大、瑞士
8月29日(周一)--英国
9月 5日(周一)--加拿大、美国
10月10日(周一)--加拿大
11月24日(周四)--美国
12月26日(周一)--加拿大、美国、法国、德国、瑞士、英国
12月27日(周二)--英国
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
浏览原文请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].参考其他区域休假安排,请点选[HOL2/DIARY]亚洲假期或[HOL/DIARY]世界假期.所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]
--整理 王翔琼
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透约翰内斯堡2月3日 - 南非兰特兑美元周五涨逾1%，距两个月高位仅咫尺之遥，此前美国公布就业报告显示薪资增长仍然低迷，降低美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的机率。
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0781 1.0758 +0.21 +2.55 1.0513 美元/日圆 112.70 112.80 -0.09 -3.57 116.87 欧元/日圆 121.49 121.33 +0.13 -1.34 123.14 美元/瑞郎 0.9924 0.9922 +0.02 -2.50 1.0178 英镑/美元 1.2485 1.2520 -0.28 +1.21 1.2336 美元/加元 1.3022 1.3025 -0.02 -3.04 1.3430 美元/离岸人民币 6.8003 6.8094