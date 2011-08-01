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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 09:19 BJT

〔美国政经〕参议院或最早在周一就两党债务上限提案投票--国会助手

路透华盛顿7月31日电---美国国会一高级助手表示,美国参议院可能在周一就两党提高债务上限的提案进行投票.(完)

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