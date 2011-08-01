〔中国新债〕财政部下周一将代理招标发行220亿元地方债,期限五年

路透上海8月1日电---中国财政部公布下周一(8日)将代理招标地方债的发行细节.该期债为五年期固定利率附息债,计划发行面值总额为220亿元人民币.

其中,黑龙江、江苏、宁波、安徽、湖北、湖南省(市)额度分别为35亿元、45亿元、7亿元、45亿元、43亿元、45亿元.

刊登在财政部网站的公告显示,该期债为今年第四期地方政府债,按年付息,合并发行、合并托管上市交易.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.

该期债的竞争性招标时间8月8日上午9:50-10:30,8月9日开始发行并计息,8月11日发行结束,8月15日起上市交易.

财政部此前公告称,8月初将代理招标发行安徽等七省市地方政府债券,总额446.6亿元人民币,期限分为三年和五年.除此次发行外,财政部还于今日(8月1日)代理招标发行226.6亿元地方债,期限三年.[ID:nCN1137978]

财政部7月11日代理招标了今年首批两期地方政府债券,因地方政府债务忧虑升温,中标利率不仅远高于市场预期,其中的三年期品种甚至未能招满.[ID:nCN1830011](完)

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