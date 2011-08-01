〔中国经济〕三四季度减速会更明显,下半年宏观政策宜缓转微调--专家

* 经济减速在三四季度会更加明显

* 下半年宏观政策宜缓转微调

* 货币政策防超调并转向保增长

路透北京8月1日电---中国证券报周一援引国家信息中心首席经济师范剑平表示,中国经济减速在三四季度会更加明显,未来控物价要考虑将经济放缓维持在可承受范围内.下一步货币政策要降低操作频率,防止超调.

报导并援引中国宏观经济学会秘书长王建认为,紧货币治不了当前通胀,反而会压低经济增长,货币政策应转向保增长,反通胀还需财政政策发力.

"下一步货币政策不可盲动,要降低操作频率,防止超调.而财政政策要保持高收入、高投放态势,发挥其积极效用来'掩护'货币政策退出."范剑平称.

他建议,宏观调控目标要从之前的全面控物价转向"有保有控".如房地产限购政策在二三线城市实施,对地方融资平台贷款实施定向调控等,但在三农(农村、农业、农民)、中小企业、技术创新和节能减排等领域,要继续加大财政支持力度.

他并预计,下半年中国出口增速或下滑至15%-16%,全年保持在20%的水平;全国固定资产投资增速下半年会减至17%-18%,全年维持在约20%左右,全年国内生产总值(GDP)增速仍有望保持在9%以上.

中国今年二季度国内生产总值(GDP)同比增长9.5%,略低于一季度的9.7%.上半年GDP同比增长9.6%.

**货币政策应转向保增长**

为抑制通胀,中国央行今年以来已三次升息,以及六次调升存款准备金率.与此同时经济增速则平稳回落,最新公布的7月官方PMI连续第四个月下滑,降至50.7,并创29个月新低.

王建指出,继续加息会压制经济增长,货币政策应转向保增长.目前应转变治理通胀的手段,转向以财政政策为主,比如将财政补贴与通胀率挂钩,对中低收入人群实施反通胀补贴.

他预计,6月居民消费价格指数(CPI)涨幅是否是年内高点现在还很难定论,预计8月、9月CPI涨幅会明显下降,但四季度月度数据仍有可能突破7%.

"如果秋粮减产,那麽由食品推动的通胀过程在三四季度都会持续,特别是到秋粮上市的11月,CPI破7就有可能."王建称.

中国6月CPI创下6.4%的三年新高.

中国总理温家宝稍早在经济形势座谈会上表示,既要把物价涨幅降下来,又不使经济增速出现大的波动,强调控通胀与稳增长并重.并要避免货币政策的滞後效应与多种因素叠加,对下一阶段实体经济产生大的影响.[ID:nCN1834595](完)