更正:〔韩国汇市〕韩元/美元弹升至近三年高位,此前公布7月CPI和贸易数据

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(更正:因译文有误,内文第七段改为"韩债期货下跌0.04点",非"下跌0.04%")
路透首尔8月1日电---韩国韩元兑美元KRW=周一早盘弹升至接近三年高位的水准,高于预期的通胀和出口数据增加了下周加息的机率.
韩国7月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长4.7%,高于路透调查的4.4%[ID:nCN1865701].
韩国知识经济部公布,7月出口较上年同期增长27.3%,7月出口和贸易顺差均创纪录高位[ID:nCN1865527].
"从第三季的高通胀型态来看,我们认为不是在8月就是在9月,消费通胀率就会攀高至5%,"三星证券的固定收益分析师Ryan Oh说.
"我们原先认为外部的不确定性日趋紧张,可能令韩国央行8月按兵不动,但是我们现在的看法是,除非外部不确定性出现最坏的情况,否则几乎肯定会在8月加息."
韩元/美元KRW= KRW=KFTC走强,盘初高见1,048.9韩元,是自2008年8月底以来的最高位.
9月三年期韩债期货KTBc1下跌0.04点,至102.86.
韩国企划财政部将在周一标售规模为1.3万亿(兆)的三年期公债.
0047 GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,049.00/40 1,054.5
日圆/韩元JPYKRW=R 13.4781/71 13.5930/609
韩国公债期货KTBc1* 102.86 102.90
韩国综合股价指数.KS11 2,163.36 2,133.21
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
--编译 兰秀娟/李婷仪; 审校 龚芳
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。