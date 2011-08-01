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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 09:25 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货均上涨,因美国债务危机终止且天气改善

路透悉尼8月1日电---美国玉米、小麦和大豆期货周一在亚洲盘初上涨,此前美国总统奥巴马表示已达成协议,使美国能够避免违约并终止债务危机.

有关违约可能遏制大宗商品需求的担忧过去一直是市场忧虑所在.

美国谷物产区天气改善也帮助支撑价格,一周前的炎热气候持续打压即将成熟的作物.

芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期约Cc2上涨0.8%至每蒲式耳6.74-1/4美元,周五下跌0.4%,受美国债务忧虑拖累.现货月9月合约Cc1上升1.05%至每蒲式耳6.72-1/2美元.

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