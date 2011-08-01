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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 09:24 BJT

〔中国股市〕上周五融资买入较前日减约9%,潞安环能交易活跃

路透北京8月1日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,上周五融资买入额为

113,227万元人民币,较上交易日减少8.9%.标的证券潞安环能(601699.SS)融资买入额达

4,362万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 1,955,982 59,919 9,904

深圳证券交易所 1,234,634 53,308 15,129(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良

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