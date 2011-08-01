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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 09:16 BJT

〔中国公开市场〕8月央票和正回购到期量3,520亿元,环比稍减

路透上海8月1日电---据路透统计显示,中国央行公开市场8月央票和正回购到期量合计将达3,520亿元人民币,较7月的3,720亿元环比略有减少.

其中,8月公开市场央票到期量为1,960亿元,正回购到期量为1,560亿元.

以下为2011年8月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):

时间 央票到期量 正回购到期量 单周到期总量

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2011/8/1-5 240 220 460

8/6-8/12 830 1,090 1,920

8/13-8/19 640 250 890

8/20-8/26 250 -- 250

8/27-8/31 -- -- --

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合计 1,960 1,560 3,520

注:考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.(完)

--整理 边竞; 审校 曾菱/张喜良

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