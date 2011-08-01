世行：美国就提高债务上限“玩火”

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿7月29日电---世界银行行长佐利克（Robert Zoellick）周五警告称，美国国会就提高债务上限问题的僵局持续，这将是一场灾难。
佐利克在国际发展学会会议上称：“无论这些策略是否符合逻辑，情况都很危急。”他还指出，美国国会中的两党议员正在“玩火”。
“恕我直言，如果美国债务违约，将不仅是财政灾难，还会让每个美国人难堪。”
除非美国在周二前提高14.3万亿美元债务上限，否则其债务评级将被下调，美债将出现违约。
共和党国会领袖周四提出削减预算赤字提案，遭到部分强硬派共和党人反对，避免规模空前美债危机的努力再遭挫败。
美国总统奥巴马周五称，他将于周末与两党高层合作，达成提高债务上限协议。
佐利克称，华盛顿政治僵局将给世界经济制造风险，而欧元区财政危机严重，日本灾後经济增长疲弱。
他还称：“目前世界形势已十分脆弱，充满不确定性……2008年经济危机已启用了刺激政策和货币政策，目前基本上已无计可施。”
佐利克称，世行财政情况“非常安全且完好”，但与其它金融机构一样，世行正在制定应急计划，应对美债违约或其债务评级下调的情况。（完）
--编译：黎黎;发稿：王燕焜
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。