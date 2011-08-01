《基金观点》亚洲新兴货币将表现超群--亨德森全球投资外汇主管

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透伦敦7月29日电---亨德森全球投资(Henderson Global Investors)外汇团队全球主管Bob Arends表示,随着美元的储备货币地位受到威胁,外汇经理人开始避开美元,转向流动性越来越高的亚洲新兴货币,因为该地区的通胀率和利率攀升,能提供更好的收益.
Arends相信,新兴市场货币将创下新高.该公司管理着760亿英镑(1,240亿美元)资产.
Arends接受采访时谈到,"美元作为储备货币的整体地位将受到进一步的冲击.这也是中国正在创建本国的资本市场的原因之一."
他相信欧美债务问题将维持欧元兑美元EUR=的动荡格局,不过是在相对较窄的区间内.
亚洲受欧美债务危机的影响相对不大,加之消费者需求增长令该地区通胀料升温,同时货币政策料趋紧,令该地区货币颇具吸引力.
Arends补充道,"只要延宕已久的欧美债务问题仍拿不出长期结构性的解决办法,那麽中国、印尼、新加坡和印度等亚洲新兴国家就可凭借相对优势胜出."
亨德森全球投资所采用的系统性外汇投资策略,令其目前在发达市场货币方面没有大规模的头寸,因其模型对这些货币发出高风险信号.
**买入商品货币**
尽管澳元AUD=D4和新西兰元NZD=D4目前交投于数年高位,但Arends依然认为发达国家大宗商品货币有进一步升值的潜力.今年迄今为止,澳元已累计上涨逾7%,新西兰元则跳涨11%.
Arends称,"尽管目前我们还没有在这方面投资,但通常我们会因全球人口快速增长而买入商品货币.全球发展需要大宗商品,而商品净出口国将表现优异."
他还看多挪威克朗EURNOK=R和瑞典克朗EURSEK=D4,因二者的基本面强劲,但认为欧洲新兴市场货币的表现将持续不佳,因其对欧元区结构性问题有曝险部位.
Arends谈到,买入亚洲新兴货币的途径更加便捷,而且这些货币的流动性提升,均将给外汇投资者带来指引.这与发达市场的波动益发剧烈形成对比.
Arends表示,"我们大规模投资于亚洲,而且认为新兴市场货币将创新高,特别是亚洲货币,以及拉丁美洲的货币将升至前所未见的高位."(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。