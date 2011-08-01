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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 09:38 BJT

〔国际油市〕油价上扬逾1美元,因美国达成债务协议

路透新加坡8月1日电---原油价格周一攀升逾1美元,布兰特原油升向118美元,此前美国总统奥巴马称,国会领袖同意上调该国的举债上限,以避免违约.美国是全球第一大石油消费国.

奥巴马敦促民主党和共和党议员投票支持是项协议.该项协议将在10年内削减美国赤字1万亿(兆)美元.股市和美元受达成协议的消息推动大涨.

0109 GMT,布兰特原油LCOc1上涨1.5美元至118.24美元,弹离周五116.70美元的收盘价,该水准为7月18日以来的最低位.布兰特原油距离127美元上方的今年高位不足9美元.美国原油CLc1上扬1.44美元至97.14美元.

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