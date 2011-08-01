《即时观点》奥巴马宣布两党达成债务协议,但评等是否可保仍需观察＝3

BNY MELLON资深外汇分析师MICHAEL WOOLFOLK:

看起来(该债务协议)像是短期的调整措施,我们仍缺乏长期的解决方案,而後者才是评级机构在等待的东西.债务上限已被调升这一事实不会影响他们的行动.如果他们调降美国评级,将对美元带来负面影响.我们可能看到欧元/美元重回1.50美元.

美股周一早盘应会对债务协议有正面反应,但美元应会承受一些卖压.自雷曼危机以来,美股与美元的走势一直呈反向关联,因为美联储将利率降至近零水准,导致美元成为利差交易中的融资货币.