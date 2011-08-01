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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 09:47 BJT

〔中国能源〕发改委制定光伏发电标杆上网电价,已核准且年内投产项目定为1.15元

路透北京8月1日电---中国国家发展和改革委员会周一称,制定全国统一的太阳能光伏发电标杆上网电价,今年7月1日前核准建设、年底前建成投产且尚未定价的光伏项目,上网电价为1.15元人民币/千瓦时.

刊登在发改委网站的通知称,2011年7月1日及以後核准的太阳能光伏发电项目,以及2011年7月1日之前核准但截至2011年12月31日仍未建成投产的太阳能光伏发电项目,除西藏仍执行每千瓦时1.15元的上网电价外,其馀省(区、市)上网电价均按每千瓦时1元执行.

"2011年7月1日以前核准建设、2011年12月31日建成投产、我委尚未核定价格的太阳能光伏发电项目,上网电价统一核定为每千瓦时1.15元(含税,下同)."通知称.

通知并称,通过特许权招标确定业主的太阳能光伏发电项目,其上网电价按中标价格执行,中标价格不得高于太阳能光伏发电标杆电价.(完)

更多细节,请点选发改委网站(here)

--发稿 李文科;审校 黄凯

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