〔中国能源〕生物质能或领衔新能源,五年内装机容量1,300万千瓦--报载

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透北京8月1日电---更好的安全性和成本优势助推生物质能领衔新能源产业.上海证券报周一报导称,未来五年,中国生物质能发电装机容量将达到1,300万千瓦,较2010年增长160%,这个目标数字超过了风头正健的光伏装机容量.
报导指出,《国家战略性新兴产业发展"十二五"(2011-2015年)规划》已进入到徵求意见阶段,新能源作为七大战略性新兴产业之一,未来发展重点将锁定核电、风电、太阳能和生物质能四大产业.在产业规模规划上,核电和风电可伸缩空间较大,目前还不十分确定;而太阳能发电装机容量较为确定,未来五年将达到1,000万千瓦以上.
"受日本核事故影响,核电发展的安全性更受重视,由此可能会影响其发展的速度,"报导引述发改委能源研究所高级顾问周凤起分析指出,生物质发电成本在每度0.7元人民币左右,而太阳能发电价格在每度1.5元左右,是导致生物质能未来五年发展更快的主因之一.
据两院(中国科学院和工程院)院士石元春推算,1,300万千瓦发电装机容量意味着要增加500-700个生物质能发电厂,一年要建成100多家生物质能电厂.
报导并指出,除发电装机容量五年目标外,到2015年生物质能还要集中供气达到300万户、成型燃料年利用量达到2,000万吨、生物燃料乙醇年利用量达到300万吨、生物柴油年利用量达到150万吨.专家预计,到2015年各类生物质利用量至少超过4,000万吨标准煤.
周凤起估计,仅利用农业秸秆等原材料,中国生物质能可利用总规模约6-7亿吨标准煤.
瑞银证券则在一份研报中指出,根据国家发改委估算,中国可用于发电的生物质能,近期可达5亿吨标煤,远期可达到10亿吨标煤以上;如果农林生物质充分利用,生物质能装机容量可达1.5亿千瓦以上.
而相关部门和企业也都在行动.国家发改委正组织编制秸秆综合利用实施方案;凯迪电力(000939.SZ)等上市公司也加大对生物质能产业的投入.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
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