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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 09:39 BJT

〔伦敦金属〕铜价上涨,因智利罢工继续而美国达成债务协议

路透上海8月1日电---铜价周一上涨,因智利罢工还在继续,且此前美国总统奥巴马宣布达成提高债务上限、避免违约的协议,同时欧元区也有一些利好消息浮现.

0115GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.6%,至每吨9,878.50美元,上交易日上涨0.2%.

上海期交所最活跃的10月期铜合约SCFcv1上涨1.1%,至每吨73,460元人民币,追随伦敦市场上交易日尾盘涨势.沪铜上交易日跌0.1%.

美国总统奥巴马宣布,民主党和共和党已经就减赤达成协议,这将使美国避免违约. [ID:nCN1865949]

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