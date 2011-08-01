〔伦敦金属〕铜价上涨,因智利罢工继续而美国达成债务协议

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透上海8月1日电---铜价周一上涨,因智利罢工还在继续,且此前美国总统奥巴马宣布达成提高债务上限、避免违约的协议,同时欧元区也有一些利好消息浮现.
0115GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.6%,至每吨9,878.50美元,上交易日上涨0.2%.
上海期交所最活跃的10月期铜合约SCFcv1上涨1.1%,至每吨73,460元人民币,追随伦敦市场上交易日尾盘涨势.沪铜上交易日跌0.1%.
美国总统奥巴马宣布,民主党和共和党已经就减赤达成协议,这将使美国避免违约. [ID:nCN1865949]
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。