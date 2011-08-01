〔美国财政〕政府无需制定债务上限未及提高的应急计划--财政部官员

路透华盛顿7月31日电---美国财政部认为,就算国会未能在周二的最後期限前拉高举债上限,政府也无需在周日宣布财政应急计划.

在美国总统奥巴马甫宣布了在最後时刻达成的调高举债上限协议之後,财政部官员表示,目前不需要後8月2日应急计划.