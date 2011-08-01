版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 09:51 BJT

〔日本股市〕日经指数扩大涨幅至2%

路透东京8月1日电---日股日经指数周一上涨2.00%至10,029.39点,东证股价指数上涨1.84%至856.87点.(完)

--编译 吴云凌;审校

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐