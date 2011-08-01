〔新闻稿〕中国7月制造业PMI环比回落0.2个百分点至50.7%--CFLP

(以下是中国物流与采购联合会发布的7月中国制造业商务活动指数新闻稿)

2011年7月份，中国物流与采购联合会发布的中国制造业采购经理指数(PMI)为50.7%，环比仅回落0.2个百分点，显示出经济发展态势趋稳。

从各分项指数来看，生产指数、产成品库存指数、新出口订单指数、购进价格指数、原材料库存指数下降，前两个指数降幅超过1个百分点；新订单指数、积压订单指数、采购量指数、进口指数、从业人员指数、供应商配送时间指数有所上升，升幅在1个百分点以内。

本月20个行业中，农副食品加工及食品制造业、饮料制造业、黑色金属冶炼及压延加工业等10个行业高于50%，其中农副食品加工及食品制造业超过60%；化学原料及化学制品制造业位于50%；金属制品业、有色金属冶炼及压延加工业、通用设备制造业等9个行业低于50%。从产品类型看，原材料与能源、中间品和生活消费品类企业高于50%；生产用制成品类企业低于50%。

针对7月份制造业采购经理调查情况，特约分析师张立群分析认为：“PMI指数已经连续4个月下降，预示我国经济仍然处于回调过程。从经济增长率变化看，总体呈平稳回调态势，这是符合调结构、转方式的目标的。目前仍然要密切观察消费、投资、出口需求的变化趋势，密切观察库存调整活动，努力使经济增长保持平稳回调。同时要加强调结构、转方式、深化改革方面的工作力度，加快构筑经济增长的新基础。”

新订单指数略有回升。本月新订单指数为51.1%，比上月回升0.3个百分点。20个行业中，饮料制造业、农副食品加工及食品制造业等10个行业高于50%；化学原料及化学制品制造业、金属制品业、医药制造业等10个行业低于50%。从区域来看，东部高于50%；中、西部低于50%。从产品类型来看，生活消费品类企业高于50%；原材料与能源、中间品和生产用制成品类企业低于50%。

生产指数继续回落。本月生产指数为52.1%，比上月回落1.0个百分点。20个行业中，农副食品加工及食品制造业、饮料制造业等12个行业高于50%；化纤制造及橡胶塑料制品业、金属制品业、有色金属冶炼及压延加工业等8个行业低于50%。分产品类型来看，原材料与能源、中间品和生活消费品类企业高于50%；生产用制成品类企业低于50%。

进口指数有所上升，新出口订单指数微降。本月进口指数为49.1%，比上月回升0.4个百分点。20个行业中，饮料制造业、金属制品业等11个行业高于50%；电气机械及器材制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业等9个行业低于50%。

本月新出口订单指数为50.4%，比上月微降0.1个百分点。20个行业中，木材加工及家具制造业、烟草制品业、有色金属冶炼及压延加工业等14个行业高于50%；黑色金属冶炼及压延加工业、化纤制造及橡胶塑料制品业、交通运输设备制造业等6个行业低于50%。

产成品库存指数回落。本月产成品库存指数为49.2%，比上月回落1.8个百分点。分行业来看，20个行业中，木材加工及家具制造业、医药制造业等8个行业高于50%；化学原料及化学制品制造业位于50%；专用设备制造业、服装鞋帽制造及皮毛羽绒制品业、电气机械及器材制造业等11个行业低于50%。从产品类型来看，原材料与能源类企业高于50%；生活消费品和生产用制成品类企业低于50%。

购进价格指数略有回落。本月购进价格指数为56.3%，比上月回落0.4个百分点。分行业来看，20个行业中，只有纺织业低于50%，其馀19个行业均高于50%，其中以非金属矿物制品业为首的7个行业达到60%以上，为首的行业高过70%。分产品类型来看，原材料与能源、中间品、生活消费品和生产用制成品类企业均高于50%，其中原材料与能源、生活消费品类企业最高，达到57%以上。(完)