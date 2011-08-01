〔全球金市〕现货金下滑1%,奥巴马宣布美国达成债务协议=3

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**金价长期看涨地位不变*
1,600美元将是金价的重要心理关卡支撑位.交易员和分析师说,如果跌破此关卡,金价可能会再挫低20-30美元.
逢低买盘料将在金价走跌时浮现.有些投资人押注金价长期仍看涨.
评级机构穆迪周五将西班牙主权评等置于可能下调的观察名单,令外界担心希腊救助计划并未化解危机蔓延疑虑.[ID:nCN1863885]
上周公布的美国数据显示,美国经济成长持续堪忧,上半年的成长脚步比预期慢许多.[ID:CN1865447]
铂族金属亦追随金价走软.
现货铂金(白金)XPT=盘初跌幅多达2.2%,至1,771.49美元.稍後收复些许失土至1,789.74.
现货钯金XPD=下跌0.8%,报833.22美元.(完)
--编译/审校 隋芬/戴素萍/李婷仪/龚芳/程琳
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
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伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]
LME库存变化.....[LME/S1CN] LME铜铝展望........[CU/ICN]
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。