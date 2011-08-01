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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 10:24 BJT

〔全球金市〕现货金下滑1%,奥巴马宣布美国达成债务协议=3

**金价长期看涨地位不变*

1,600美元将是金价的重要心理关卡支撑位.交易员和分析师说,如果跌破此关卡,金价可能会再挫低20-30美元.

逢低买盘料将在金价走跌时浮现.有些投资人押注金价长期仍看涨.

评级机构穆迪周五将西班牙主权评等置于可能下调的观察名单,令外界担心希腊救助计划并未化解危机蔓延疑虑.[ID:nCN1863885]

上周公布的美国数据显示,美国经济成长持续堪忧,上半年的成长脚步比预期慢许多.[ID:CN1865447]

铂族金属亦追随金价走软.

现货铂金(白金)XPT=盘初跌幅多达2.2%,至1,771.49美元.稍後收复些许失土至1,789.74.

现货钯金XPD=下跌0.8%,报833.22美元.(完)

--编译/审校 隋芬/戴素萍/李婷仪/龚芳/程琳

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]

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