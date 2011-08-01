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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 10:28 BJT

〔美国财政〕布什时期税惠措施的终止将促进税收改革--白宫官员

路透华盛顿7月31日电---美国白宫官员周日表示,新减赤协议中规定的减支措施要到2013年才开始生效,而布什(布希)时期针对美国富人的减税措施的到期,将会刺激广泛的税收改革.

在奥巴马总统简要介绍协议内容後,白宫多名官员对记者表示,奥巴马将否决在不实施税改的情况下延长布什时期的减税措施.

上述协议设立了一个国会委员会,将在年底前探索税收改革与其它减赤措施.(完)

--编译 隋芬;审校 徐文焰

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