〔中国房地产〕上海6月底保障房开工率达50%,组建公租房运营机构等筹资

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京8月1日电---面对筹措保障房资金的难题,中国上海通过由政府财政出资,向公租房运营机构提供资本金和贷款贴息等多种方式筹资.截止6月底,上海保障房开工率达50.17%.
新华社周一报导,上海市将在今明两年按照市、区两级政府1:2的出资比例向各区县公租房运营机构注入资本金.目前上海已有12个区组建了14家区级公租房运营机构,市、区两级财政已合计投入资金约50亿元.
"为充实公租房建设资金,上海市已向公租房运营机构注入约50亿元人民币,未来将通过土地出让净收益、地方债券资金、住房公积金增值收益、保障性住房专项资金以及预算资金等渠道进一步加大投入."报导援引上海市住房保障和房屋管理局局长刘海生的话称.
此外,上海市还将积极促进"银企合作",如采用"名单式管理"的方式,搭建金融机构与开发单位间的融资平台,协调金融机构对列入名单的企业给予必要的优惠.目前已有保险机构以10年期债权投资计划的方式,向上海市地产集团提供融资40亿元用于公租房建设.
今年上海计划建设筹措各类保障性住房1,500万平方米.截至6月底,已累计开工(筹措)752.5万平方米(10.19万套),开工率为50.17%.
保障房建设是中国本轮房地产调控中重要的内容,而建设资金是最大难点.国务院常务会议最新要求,严格落实地方政府房地产市场调控和住房保障职责.完善相关政策措施,加大政府投入和贷款支持力度,确保今年1,000万套保障性住房11月底前全部开工建设.[ID:nCN1840347] (完)
--发稿 苏丹; 审校 沈燕/杨淑祯
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