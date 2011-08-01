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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 10:17 BJT

《外汇动态》对冲基金与银行间市场投机客抛出美元/除日圆外亚洲货币

0134GMT---交易商称,对冲基金和银行间市场投机客抛出美元兑日圆以外的亚洲货币,之前美国总统奥巴马宣布,两党领袖达成减赤协议.

在美国达成减赤协议之际,亚洲数据显示该地区的经济仍然强劲,这使得决策者仍可以继续抗击通胀."尤其是亚洲基本面仍然强劲,相对更好的人气将促使亚洲资产反弹,"法国东方汇理银行驻香港策略师Frances Cheung表示.

"尽管美国仍面临评级下调的可能,不过我猜测下调的机率已经降低.评级机构上周稍晚的措辞已经缓和,因此我们仍然建议向高等级亚洲资产配置资金."

美元/韩元KRW=KFTC触及1,048.9的三年新低,美元/马币(林吉特)MYR=MY下跌0.7%至2.9450.美元/坡元SGD=D3下跌0.2%,报1.2020.(完)

--编译 李春喜;审校 高琦

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