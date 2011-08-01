《中国报摘》--其他报纸重要消息8月1日(II)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**经济参考报**
--记者从中钢协内部会议获悉,由于铁矿石价格大幅上涨,上半年中国钢铁行业进口铁矿石多支出160.17亿美元.如按上半年人民币兑美元平均汇率计算,增加钢铁行业成本高达1,041.1亿元人民币.
**证券时报**
--中国股市7月延续6月震荡行情,市场活跃度依然较高.据Wind数据显示,当月沪深两市股票交易额为4.2万亿元,较6月增加34.6%,同比增幅达29%.据估算,券商当月获得的佣金收入约为69亿元,环比上升逾三成.此前券商股票交易佣金收入连续三个月呈下降态势.
--7月份A股首次公开发行(IPO)数量迎来全年以来的最低点,月内仅发了20只新股.而在7月保荐承销中,平安证券成为最大的赢家,实现承销五个IPO项目,占市场份额两成半.
--天相投顾数据统计显示,截至上周五,今年以来共计30只主动股票基金成立,除去7月29日成立的银河消费外,29只基金中18只出现亏损,占比高达62.07%.18只亏损基金中有8只基金成立以来跌幅超过3%,占比近半.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。