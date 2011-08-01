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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 10:26 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月1日(II)

**经济参考报**

--记者从中钢协内部会议获悉,由于铁矿石价格大幅上涨,上半年中国钢铁行业进口铁矿石多支出160.17亿美元.如按上半年人民币兑美元平均汇率计算,增加钢铁行业成本高达1,041.1亿元人民币.

**证券时报**

--中国股市7月延续6月震荡行情,市场活跃度依然较高.据Wind数据显示,当月沪深两市股票交易额为4.2万亿元,较6月增加34.6%,同比增幅达29%.据估算,券商当月获得的佣金收入约为69亿元,环比上升逾三成.此前券商股票交易佣金收入连续三个月呈下降态势.

--7月份A股首次公开发行(IPO)数量迎来全年以来的最低点,月内仅发了20只新股.而在7月保荐承销中,平安证券成为最大的赢家,实现承销五个IPO项目,占市场份额两成半.

--天相投顾数据统计显示,截至上周五,今年以来共计30只主动股票基金成立,除去7月29日成立的银河消费外,29只基金中18只出现亏损,占比高达62.07%.18只亏损基金中有8只基金成立以来跌幅超过3%,占比近半.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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