〔新闻稿〕7月汇丰中国制造业PMI终值一年来首次跌破50,疲弱迹象显现

(以下为汇丰发布的中国7月制造业采购经理人指数(PMI)终值报告"制造业运行状况一年以来首显疲弱迹象")

主要调查结果：

- 制造业生产小幅下降。

- 新业务增速放缓至轻微水平。

- 供货延误率为21个月以来最小。

7月份PMI调查数据显示，中国制造业生产继续下降。在全球需求疲软的背景下，新订单的整体增速放缓至接近停滞状态。受此影响，采购活动连续两月收缩，导致采购库存加速下降。与此同时，投入成本加速上扬，但相比历史数据仍算温和。月内制造业的产品出厂价格因此仅有轻微升幅。

作为一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标，经季节性调整的汇丰中国采购经理人指数 (PMI ) 在7月份录得49.3，低于6月份数值（50.1），显示中国制造业的运行状况一年来首显疲弱迹象。虽然所反映的收缩率仅算轻微，但最新指数值为2009年3月以来最低。

7月份，中国制造业的新业务增速放缓至接近停滞状态，主要原因是市场的潜在需求持续减弱。此外，新出口订单连续3个月出现下滑，本月降速比上月有所减缓。

新业务增长迟缓，导致7月份制造业生产连续第2个月出现下滑。另外，还有调查样本提到机械维护，以及电力与原料供应紧张等因素。本月生产收缩率虽仍算轻微，但为2009年3月以来最大。

由于产出需求下降，中国制造业的采购活动连续两月呈现收缩。受此影响，采购库存创下2009年3月以来最大降幅，而供应商的平均供货延误率则因此减轻至21个月以来最小。受访厂商反映，供货延误的原因是供应商方面备货不足。还有样本提到信贷紧缩等因素。

7月份，中国制造业用工数量连续第2个月出现下降，降幅虽仍算轻微，但为5个月以来最大。调查显示，企业用工下降的主要原因是新业务增长乏力，在一些企业中也与员工退休有关。

价格方面，制造业厂商表示7月份成本涨幅虽然略大于上月，但仍算温和。成本负担上升的原因普遍与原料价格上涨有关。另一方面，制造业的成品价格仅有轻微涨幅（已回落至一年以来最低）。

产出指数

7月份，中国制造业生产连续第2个月出现下滑，约21%的调查样本显示产出环比下降，将近17%的样本报告环比上升。本月降幅虽然仍算轻微，但为2009年3月以来最大。据受访厂商反映，机械维护、电力和原料供应紧张是导致产出下滑的原因。

新订单指数

截至7月份，新接业务已连续12个月保持增长，但增速已放缓至接近停滞状态。经季节性调整的新订单指数比年初下降将近7点，说明增长动力减退。调查显示，新订单增速放缓的主要原因是市场的潜在需求持续减弱。

新出口订单指数

经季节性调整的新出口订单指数显示，7月份中国制造业的新接出口业务量进一步下降，但降幅仍算轻微，并且环比有所缓和。关于新接出口业务减少的原因，调查样本提到海外市场需求疲弱等因素。目前，该指数已连续3个月低于50.0临界值，说明新出口业务量收缩。

积压工作指数

7月份，中国制造业的未完成业务继续增加，经季节性调整的积压工作指数连续13个月超过50.0临界值。本月指数值虽然是3个月以来最高，但积压工作的增速仍算轻微。

成品库存指数

7月份，中国制造业的成品库存继续下降。目前，库存下降趋势已持续12个月。约9%的调查样本显示库存环比下降，主要原因是生产需求减少。不过，库存降幅仅算轻微，并且环比放缓。绝大多数调查样本（将近83%）显示库存环比持平。

就业指数

7月份数据显示，中国制造业就业连续第2个月出现下降，但降幅仍算轻微。绝大多数调查样本（约90%）显示用工数量环比持平。据厂商反映，就业下降主要与新业务增长乏力有关。一些样本则提到员工退休等因素。

出厂价格指数

7月份，经季节性调整的出厂价格指数处于50.0临界值上方，说明中国制造业的成品价格进一步上扬。调查显示，原材料成本上升，导致制造业产品涨价。不过，指数值显示本月出厂价格的涨幅仅算轻微，为一年以来最低。

投入价格指数

截至7月份，中国制造业的平均投入成本已连升12个月。7月份涨幅虽然大于上月，但相比历史数据仍算温和。将近五分之一的调查样本显示采购成本上升，原因普遍与原料涨价有关。8%的样本报告成本下降。调查显示，月内价格上涨现象主要集中在国内市场。

供应商供货时间指数

7月份，投入品供应商的平均供货速度进一步下降。调查样本反映，供货延误的原因普遍与供应商备货短缺有关。还有受访厂商表示，信贷紧缩以及劳动力短缺，影响了供应商的供货速度。不过，本月供货延误率为21个月以来最小。

采购数量指数

经季节性调整的采购数量指数显示，中国制造业的投入品采购量环比减少。约18%的调查样本报告采购量环比下降。本月降幅虽然是一年多以来最大，但仍算轻微。调查显示，采购的收缩反映生产需求下降。

采购库存指数

7月份，中国制造业的原材料与半成品库存连续第7个月出现下降，而且降幅比较明显，为28个月以来最大。将近18%的调查样本显示库存环比下降，约7%的样本显示库存上升。据受访厂商反映，库存出现实质下降，原因是减少了投入品采购。(完)