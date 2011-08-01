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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 10:38 BJT

〔全球金融〕日本内阁官房长官称欢迎美国达成债务协议,希望能稳定市场

路透东京8月1日电---日本内阁官房长官枝野幸男周一对美国达成债务协议表示欢迎,称希望协议能够稳定市场.

美国总统奥巴马此前宣布,美国在最後关头达成协议来提高举债上限并避免违约.

美元兑日圆周一回升至77.85日圆.美元上周五曾跌至四个月低点76.70,令市场警惕日本当局可能干预汇市.(完)

--编译 隋芬;审校 张荻

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